Глобальні витрати на "оборонку" б'ють рекорди: світ готується до війни

2020 й рік поставив черговий рекорд: глобальні витрати на оборону оновили історичний максимум, впритул підібравшись до позначки в 2 трильйони доларів.

Загальній мілітаризації не завадила навіть пандемія коронавірусу. У той час як через економічні наслідків епідемії світовий ВВП скоротився майже на 4,5%, військові витрати зросли більше, ніж на 2,5%.

Суперечливість глобального капіталізму знову змусила держави встати на шлях економічної, політичної і військової ворожнечі.

Військова галузь в світі жорстко підпорядкована капіталу Сполучених Штатів. З 25 найбільших світових виробників зброї 12 мають американське походження. Високий рівень секретності угод не дозволяє здійснювати за ними громадський контроль.