Удень – сонячно, уночі – мороз: погода 30 вересня

В останній день вересня погода в Україні порадує нас різноманітністю: на заході будуть дощі, на решті території – сонце, а на північному сході вночі – мороз до -3°С.

Отже, у четвер, 30 вересня, у центральних, північних, східних, а також у Рівненській областях та в Криму встановиться температура близько 12-15°С удень і від -3°С на півночі до 8°С у Криму вночі. У цілому ж на заході, а також на півдні буде трохи тепліше - близько 14-17°С удень і 4-8°С уночі. Найтепліше ж за все буде, як і раніше, на Закарпатті - там очікується 16-18°С удень і 9-11°С уночі.

Дощі 30 вересня проллються в декількох областях на заході, а саме на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях та на Волині. Вітер на основній території країни буде близько 7-18 км/год, на заході - місцями шквали до 22 км/год. На півдні та в Криму дути буде сильніше - 14-22 км/год у середньому, на півострові можливі шквали до 29 км/год.

Уночі 30 вересня в Україні, окрім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5°С (рівень небезпеки - жовтий), у північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3°С (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У столиці України, Києві, 30 вересня очікується температура від 6 до 14°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і легка хмарність. Опадів не передбачається.