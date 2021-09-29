Названі хвороби, на які вказує неприємний запах з рота

Неприємний запах з рота, або галітоз, – це лише симптом, який указує на інші захворювання або патологічні стани. ﻿На своїй сторінці в соціальній мережі гастроентеролог, гепатолог Ірина Мірошниченко розповіла про захворювання, на які може вказувати неприємний запах з рота, повідомляє Clutch.

Основними причинами появи неприємного запаху можуть бути:

порушення балансу мікрофлори в порожнині рота при запущеному карієсі, пародонтозі, гінгівіті, значному зубному нальоті та ін.;

патологія слинних залоз;

пристрасть до сигарет і спиртних напоїв;

хвороби шлунково-кишкового тракту;

патологія ЛОР-органів;

захворювання органів дихання;

патології ендокринної системи та ін.

Алкоголь

Лікар зазначила, що є специфічні запахи, які характерні для певних захворювань. Серед захворювань шлунково-кишкового тракту, що обумовлюють неприємний запах з рота, вона виділила виразкову хворобу шлунка та ДПК, гастрит, ГЕРХ, пілоростеноз, пілороспазм, злоякісні новоутворення, наявність бактерії Хелікобактер пілорі, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, ентероколіт, порушення балансу мікробіома кишечника (дисбактеріоз).