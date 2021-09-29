Названі хвороби, на які вказує неприємний запах з рота
Неприємний запах з рота, або галітоз, – це лише симптом, який указує на інші захворювання або патологічні стани. На своїй сторінці в соціальній мережі гастроентеролог, гепатолог Ірина Мірошниченко розповіла про захворювання, на які може вказувати неприємний запах з рота, повідомляє Clutch.
Основними причинами появи неприємного запаху можуть бути:
- порушення балансу мікрофлори в порожнині рота при запущеному карієсі, пародонтозі, гінгівіті, значному зубному нальоті та ін.;
- патологія слинних залоз;
- пристрасть до сигарет і спиртних напоїв;
- хвороби шлунково-кишкового тракту;
- патологія ЛОР-органів;
- захворювання органів дихання;
- патології ендокринної системи та ін.
Лікар зазначила, що є специфічні запахи, які характерні для певних захворювань. Серед захворювань шлунково-кишкового тракту, що обумовлюють неприємний запах з рота, вона виділила виразкову хворобу шлунка та ДПК, гастрит, ГЕРХ, пілоростеноз, пілороспазм, злоякісні новоутворення, наявність бактерії Хелікобактер пілорі, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, ентероколіт, порушення балансу мікробіома кишечника (дисбактеріоз).
"Гастрити, виразкова хвороба, наявність Хелікобактер пілорі супроводжуються кислим і сірководневим запахом. Неприємний гіркуватий запах викликають проблеми з печінкою, жовчним міхуром і жовчовивідними шляхами. Жахливий гнильний запах з'являється при непрохідності кишечника, деяких видах дисбактеріозу, новоутвореннях. Запах сирої печінки часто болісно переслідує хворих на рак підшлункової залози", – повідомила Ірина Мірошниченко.