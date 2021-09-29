Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Петра Порошенка проти проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, повідомляє Обозреватель.

Від розслідувачів вимагатимуть оприлюднити так звані "плівки Медведчука" у первісному вигляді.

Про це повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook. Він також оприлюднив відповідну ухвалу суду.

"Bihus.Info – відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних "танців з бубном" українська "адміністративна Феміда" вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до Bihus.Info (справжнє найменування – Громадська організація "ТОМ 14"), де ми вимагаємо оприлюднення так званих "плівок Медведчука" у їх первісному вигляді" , – пише Головань.

На переконання адвоката, усі відео, показані журналістами, змонтовані.

"Нагадаю, жоден з бігусівських відосиків таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл. А справжній вигляд переданих Bihus.Info владними замовниками файлів засвічено на тих таки відео (див. скріншоти). Це аудіофайли, імена яких містять номери телефонів. Ми вимагаємо оприлюднення саме цих файлів, саме в такому вигляді" , – пояснив адвокат.

Суд відкрив провадження проти Bihus.Info за позовом Порошенка через "плівки Медведчука", – Головань. Джерело: eurosolidarity.org

Головань також зауважив, що на етапі відкриття провадження суд намагався захистити Bihus.Info.

"Залишив позовну заяву без руху, суду не личить відвідувати Youtube канал Bihus.Info, подавай суду записи на носії. Мало того, вже на етапі відкриття провадження в адміністративній справі суд висловив дуже цікаві позиції про те, що:

▪ розгляд справи не становитиме жодного суспільного інтересу;

▪ хоч Бігус і натякав, що "плівки" писала СБУ, суд вирішив, що справа прав і обов’язків СБУ не стосується, а тому СБУ не варто залучати як третю особу;

▪ перекрутивши наше клопотання про витребування доказів, кинув BIHUS.INFO "рятівне коло", запросивши інформацію про те, чи є Bihus.Info розпорядником "плівок Медведчука" , – повідомив Головань.

"Цікаво, чи прийме пан Бігус пас суду? Чи заявить офіційно, що ніяких записів у розпорядженні Bihus.Info нема? І що жодна редакція жодних "плівок" тижнями не прослуховувала і не аналізувала? Про це сподіваємося прочитати у відзиві, який Bihus.Info має право подати протягом 20 днів з дня отримання ухвали. Якщо, звичайно, вони наважаться написати відзив" , – резюмував адвокат Головань.

Ухвала суду. Джерело: eurosolidarity.org

Ухвала суду. Джерело: eurosolidarity.org

Ухвала суду. Джерело: eurosolidarity.org

Ухвала суду. Джерело: eurosolidarity.org