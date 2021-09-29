Україна не отримувала офіційних сигналів від Єврокомісії про скасування безвіза

Україна не отримувала офіційних сигналів від Єврокомісії про скасування безвіза

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Питання безвіза час від часу спливає як в європейській, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Ніяких причин для такого рішення немає і бути не може", - сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Спікер нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четвертий доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема України, аналізувалися 2020 рік і перша половина 2021 року.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС і Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом", - зазначив він.

Ніколенко додав, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де проінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

"Україна не є державою з високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії як одним з ключових чинників для нормального функціонування безвіза відбувається на належному рівні", - підкреслив він.
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