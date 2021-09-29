Україна не отримувала офіційних сигналів від Єврокомісії про скасування безвіза

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Питання безвіза час від часу спливає як в європейській, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Ніяких причин для такого рішення немає і бути не може", - сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Спікер нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четвертий доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема України, аналізувалися 2020 рік і перша половина 2021 року.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС і Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом ", - зазначив він.

Ніколенко додав, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де проінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.