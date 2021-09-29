У Каховці судмедексперт побив медсестру за "неповагу до статусу"
У Каховці Херсонської області у медичному закладі судмедексперт побив медсестру. Надзвичайна подія викликала хвилю негативу у мережі, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповіла директорка КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.
За словами лікарки, судмедексперт Констянтин Ухов побив медсестру.
"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин Ухов, найкращий друг Віталія Немерца (міський голова Каховки), член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу", - повідомила директорка.
Як розповіла Мазур, на місце викликали правоохоронців і побита працівниця лікарні написала заяву. Також очільниця закладу висловила припущення, що міський голова Каховки спробує "відмазати" товариша.
"Обіцяю ні на хвилину не відпускати цю ситуацію і зробити все можливе, щоб Костянтин Ухов поніс заслужене покарання за побиття жінки. Вони впевнені, що схопили Бога за бороду", - додала лікарка.
Автор: Тетяна Самарук