У Каховці судмедексперт побив медсестру за "неповагу до статусу"

У Каховці Херсонської області у медичному закладі судмедексперт побив медсестру. Надзвичайна подія викликала хвилю негативу у мережі, повідомляє РБК-Украина.

facebook.com/Олена Мазур

Про це розповіла директорка ﻿КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.

За словами лікарки, судмедексперт Констянтин Ухов побив медсестру.

"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин Ухов, найкращий друг Віталія Немерца (міський голова Каховки), член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу" , - повідомила директорка.

Як розповіла Мазур, на місце викликали правоохоронців і побита працівниця лікарні написала заяву. Також очільниця закладу висловила припущення, що міський голова Каховки спробує "відмазати" товариша.

"Обіцяю ні на хвилину не відпускати цю ситуацію і зробити все можливе, щоб Костянтин Ухов поніс заслужене покарання за побиття жінки. Вони впевнені, що схопили Бога за бороду" , - додала лікарка.

Автор: Тетяна Самарук