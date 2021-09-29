Зеленський привітав найкращого футболіста країни з ювілеєм

Сьогодні 45-річчя святкує легенда українського футболу Андрій Шевченко. Президент України Володимир Зеленський привітав уславленого футболіста та тренера із ювілеєм, повідомляє Сегодня.

Зеленський відзначив величезний внесок Андрія Шевченка в розвиток українського футболу та згадав найвизначніші досягнення легенди.

"Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один.

Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м’яч".

А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи. Андрій Шевченко.

Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45!