Зеленський привітав найкращого футболіста країни з ювілеєм
Сьогодні 45-річчя святкує легенда українського футболу Андрій Шевченко. Президент України Володимир Зеленський привітав уславленого футболіста та тренера із ювілеєм, повідомляє Сегодня.
Зеленський відзначив величезний внесок Андрія Шевченка в розвиток українського футболу та згадав найвизначніші досягнення легенди.
"Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один.
Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м’яч".
А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи. Андрій Шевченко.
Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45!
У футболі – це лише 1-й тайм. Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже – на радість усім нам і на славу всій Україні. З днем народження, Андрій Шевченко!" – привітав легенду Володимир Зеленський.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters