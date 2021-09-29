Штайнмаєр назвав інформацію про скасування безвізу України з ЄС "фейком"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим із Євросоюзом, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду.

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишиневі, — ред.). Я отримав інформацію в Берліні і в Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина" , — заявив президент Німеччини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що низка країн ЄС виступили за скасування "безвізу" з Україною.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що подібні повідомлення не відповідають дійсності.