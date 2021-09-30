COVID-сертифікати: як буде проходити перевірка

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду, уже розроблено необхідне програмне забезпечення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

Він зазначив, що кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документу. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. Національна поліція також є в цьому списку.

"Спільно з Мінцифрою ми розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант" , - розповів глава Нацполіції.

Перевірка COVID-сертифікатів буде відбуватися приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень.

Клименко додав, що цей процес повністю налагодиться за декілька днів.