Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 вступив у важку конкуренцію з американськими та китайськими літаками, відстаючи від них, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що у Су-57 було "неоднозначне минуле", що включає перший політ в 2010 році, після якого винищувач зіткнувся з проблемами двигуна, перевитратою коштів, затримками в графіку робіт і аварією в грудні 2019 року.

"Винищувачі-невидимки F-22, F-35 і J-20 також патрулюють небо, і схоже, що Су-57 знаходиться на четвертому місці з-за різних недоліків", - впевнені в виданні.

Основним недоліком Су-57 в публікації вказується його нібито недостатня, в порівнянні з американськими і китайськими винищувачами п'ятого покоління, малопомітність.

Проте, експерти визнають, що російський винищувач «як і раніше залишається літаком, до якого слід ставитися серйозно». У виданні зазначають веденого безпілотника «Мисливець», який буде діяти під управлінням Су-57, більшу, в порівнянні з МіГ-29 і Су-27, дальність польоту Су-57, а також його маневреність, в якій він перевершує американські F-22 і F-35.

19FortyFive пише, що конкурентом Су-57 може стати більш дешевий і малопомітний новий легкий тактичний літак (ЛТС) Су-75 (Checkmate).

"Checkmate буде доступний не раніше 2023 року, тому що Су-57 на даний момент є кращим винищувачем на озброєнні Росії", - полягає в публікації.

У вересні ЗМІ писали, що російський винищувач четвертого покоління Су-35 становить небезпеку для США і їх союзників через свою багатофункціональності, однак американський літак п'ятого покоління F-35 Lightning II все одно його перевершує, користуючись великим попитом на міжнародному ринку.