Мер Дніпра звинуватив Кабмін у брехні щодо тарифів на опалення

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що уряд України має разом з органами місцевого самоврядування нести солідарну відповідальність за можливе підвищення тарифів на тепло і гарячу воду в осінньо-зимовий період 2021/2022 через різке подорожчання енергоносіїв, повідомляє УНН.

"Або будете з місцевим самоврядуванням партнерами і солідарно відповідатимете перед народом за підвищення тарифів, або брехатимете, маніпулюватимете та перекладатимете відповідальність. І хорошим це вже точно не закінчиться", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу.

У коментарях до допису він зазначив, що уряд не виконує свої зобов'язання з погашення заборгованості ТКЕ у розмірі 30 млрд грн, що виникла в попередні періоди внаслідок різниці в тарифах.

Обурення Філатова викликав допис у Facebook міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, в якому той зазначив: за формування тарифів відповідає виключно місцева влада, а надвисокі тарифи - " це свідчення неспроможності на місцях ".

"Жодних підстав підвищувати тарифи для населення немає і не буде", - наголосив Немчінов﻿.

Як аргумент він навів постачання НАК "Нафтогаз України" газу населенню за річними контрактами за ціною 7,96 грн/куб. м, підприємствам теплокомуненерго для потреб населення - по 7,42 грн/куб. м у перший рік дії договору при підписанні трирічних договорів.

"У них є ілюзія, що їм вдасться відбрехатися та перевести стрілки. Але це лише ілюзія", - охарактеризував такі заяви про відповідальність лише місцевої влади за комунальні тарифи мер Дніпра.

Раніше в інтерв'ю місцевим ЗМІ Філатов зазначав, що місцеві органи влади не влаштовують запропоновані урядом компенсаційні механізми для того, щоб не були підвищені тарифи. "Нас не дуже влаштовують ці механізми, тому що ми бачимо їх лише у вигляді прямих субвенцій. Дуже сподіватимемося, що разом із центральним урядом ми це питання вирішимо", - сказав він.

Водночас мер запевнив жителів Дніпра, що навіть у разі песимістичного прогнозу "ми будемо обласним центром, де тариф буде не вище, ніж в інших обласних центрах, і навіть нижче, ніж у столиці".

За даними КП "Теплоенерго" Дніпровської міськради, тариф на опалення для населення становить 1579,51 грн/Гкал, або 43,8 грн/кв. м.

Як повідомлялося, проблеми в регіонах, що зростають, викликані необхідністю закуповувати газ для опалення шкіл, садочків, лікарень та бюджетних установ за ціною 25-30 грн за 1 куб. м і вище, тоді як у бюджетах закладалася ціна в 7-8 грн за 1 куб м.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, зокрема, зазначив, що додаткові збитки "Івано-Франківськтеплокомуненерго", який має заборгованість перед "Нафтогазом" приблизно 500 млн грн, за підсумками опалювального сезону становитимуть 120-140 млн грн. При цьому він зазначив, що місто змушене утримувати тарифи для населення.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко не підписав рішення виконкому про підвищення тарифу на теплову енергію для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго", проте закликав Кабмін втрутитися в ситуацію, щоб "не поховати наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон".

Тижнем раніше мер Києва Віталій Кличко також звернувся до уряду з проханням зафіксувати ціну газу для бюджетних установ до кінця зими на рівні 11,2 грн за 1 куб. м, а також погасити місцевим бюджетам різницю в тарифах за минулі роки, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", на сьогодні в уряді за участю Мінфіну аналізують можливі шляхи підтримки місцевих бюджетів в умовах різкого подорожчання газу, проте остаточне рішення та обсяг підтримки ще не визначені.

Кабінет міністрів України 28 вересня затвердив п'ять основних напрямів діяльності "Нафтогазу" на 2021 рік, серед яких - пільгові умови розрахунків за газ теплогенеруючих підприємств та облгазів відповідно до умов розрахунків для побутових споживачів. НАК, у свою чергу, також звернулася до уряду з проханням виділити необхідні для цього кошти.

Одночасно голова департаменту інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський на круглому столі GMK Center у Києві в середу зазначив, що заяви про можливий зрив опалювального сезону "є маніпуляціями тих, хто хоче повернення ПСО на ринок газу", назвавши його непрозорим способом руху блакитного палива від виробника до споживача.

За його словами, у серпні 2021 року із 254 виробників тепла, які купують газ у міжсезонний період для гарячої води, не сплатили рахунки НАК лише три. З них лише один договір він назвав проблемним, оскільки контрагент не виходить на зв'язок. У випадку з двома іншими проблеми можна вирішити: один відправив гроші не та той рахунок, інший обіцяє розрахуватися.