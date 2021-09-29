Дієтолог назвала продукти, які варто прибрати з раціону
Є три продукти, які фахівці з харчування радять виключати зі свого раціону хоча б на час оздоровчих програм: прості цукри, глютен і молочний білок, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповіла нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.
"Я трохи лукавлю, коли пишу у своїх рекомендаціях: виключити на 2-3 місяці глютен, казеїн і цукор. Я дуже сподіваюся, що це увійде у звичку - і ви не захочете повернутися до цих продуктів і після оздоровчої програми. Розберемося, наприклад, з глютеном".
Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Кому точно протипоказаний глютен:
- якщо є аутоімунні захворювання (аутоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит, псоріаз і т. д.)
- целіакія
- непереносимість глютену
- синдром роздратованого кишечника, підвищена проникність кишечника
- захворювання шлунково-кишкового тракту
- цукровий діабет, інсулінорезистентність
- зайва вага
- акне та інші висипання на шкірі
"Що таке глютен? Це рослинний білок. Його ще називають клейковиною. Міститься в пшениці, житі, ячмені, вівсі. Тобто, всі каші та макаронні вироби з цих злаків будуть містити глютен".
Чим він такий шкідливий? Чисто механічно, клейковина - це клей, які склеює ворсинки в тонкому кишечнику та заважає нормальному травленню.
Якщо копнути в бік аутоімунних захворювань, то він порушує проникність кишкової стінки. Синдром "дирявого" кишечника - це дія й глютену в тому числі.
Якщо й випічка, то без глютену (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
- Дирявий кишечник - це відкриті двері для бактерій, вірусів і паразитів. Більш того, сам глютен провокує аутоімунну агресію. Спочатку імунні клітини нападають на нього, тому що він проникає через стінку кишечника в кровотік.
- А потім цей хитрун мімікрує, маскуючись під клітини нашого організму. Імунна система перестає розрізняти "свій-чужий", і починає нападати на клітини наших органів.
- Так, наприклад, буває при аутоімунному тиреоїдиті, коли імунітет нападає на клітини щитовидної залози. Теж саме відбувається й із іншими органами.
Автор: Тетяна Турчанікова