Дієтолог назвала продукти, які варто прибрати з раціону

Дієтолог назвала продукти, які варто прибрати з раціону

Є три продукти, які фахівці з харчування радять виключати зі свого раціону хоча б на час оздоровчих програм: прості цукри, глютен і молочний білок, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

"Я трохи лукавлю, коли пишу у своїх рекомендаціях: виключити на 2-3 місяці глютен, казеїн і цукор. Я дуже сподіваюся, що це увійде у звичку - і ви не захочете повернутися до цих продуктів і після оздоровчої програми. Розберемося, наприклад, з глютеном".
Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціону

Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Кому точно протипоказаний глютен:

  • якщо є аутоімунні захворювання (аутоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит, псоріаз і т. д.)
  • целіакія
  • непереносимість глютену
  • синдром роздратованого кишечника, підвищена проникність кишечника
  • захворювання шлунково-кишкового тракту
  • цукровий діабет, інсулінорезистентність
  • зайва вага
  • акне та інші висипання на шкірі
"Що таке глютен? Це рослинний білок. Його ще називають клейковиною. Міститься в пшениці, житі, ячмені, вівсі. Тобто, всі каші та макаронні вироби з цих злаків будуть містити глютен".

Чим він такий шкідливий? Чисто механічно, клейковина - це клей, які склеює ворсинки в тонкому кишечнику та заважає нормальному травленню.

Якщо копнути в бік аутоімунних захворювань, то він порушує проникність кишкової стінки. Синдром "дирявого" кишечника - це дія й глютену в тому числі.

Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціону

Якщо й випічка, то без глютену (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Дирявий кишечник - це відкриті двері для бактерій, вірусів і паразитів. Більш того, сам глютен провокує аутоімунну агресію. Спочатку імунні клітини нападають на нього, тому що він проникає через стінку кишечника в кровотік.
  • А потім цей хитрун мімікрує, маскуючись під клітини нашого організму. Імунна система перестає розрізняти "свій-чужий", і починає нападати на клітини наших органів.
  • Так, наприклад, буває при аутоімунному тиреоїдиті, коли імунітет нападає на клітини щитовидної залози. Теж саме відбувається й із іншими органами.

Автор: Тетяна Турчанікова

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