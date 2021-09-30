Названо число користувачів Windows 11

Новою операційною системою від Microsoft користуються трохи більше одного відсотка власників ПК, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти посилаються на актуальний звіт агентства AdDuplex, який зібраний на основі даних, зібраних з приблизно п'яти тисяч копій магазину Microsoft Store. У повідомленні говориться, що експертам вдалося проаналізувати понад 60 тисяч комп'ютерів. Аналітикам вдалося з'ясувати, що 1,3 відсотка користувачів ОС від Microsoft вже перейшли на нову Windows 11, і їх кількість постійно зростає. Назване число пользвоателей у зазначеній групі - приблизно 800 чоловік.

Найбільше користувачів - 38,1 відсотка - у ОС Windows 10 версії 21H1. На другій позиції розмістилася версія 20H2 - 36,1 відсотка. Замикає топ-3 популярна версія Windows 10 під номером 2004 - 14,5 відсотків. Частка інших версій операційної системи коливається в межах п'яти відсотків.

За словами журналістів, частка Windows 11 щодо велика, але ОС ще не доступна публічно. Ймовірно, мова йде про учасників програми попереднього тестування Windows. Офіційний вихід операційної системи нового покоління намічений на 5 жовтня.

Раніше представники Microsoft заявили, що поновлення для Windows 11 будуть важити приблизно на 40 відсотків менше, ніж апдейти для Windows 10. Дане нововведення викликано оптимізацією.