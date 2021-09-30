Вакцинація учителів від коронавірусу: названа область-лідер

Вакцинація учителів від коронавірусу: названа область-лідер

В Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% учителів. Найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл у Полтавській області.

Про це повідомив﻿ міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників шкіл, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакцинувались – 203 тис. (31%).

Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

  • Полтавська область - 58,5%;
  • Черкаська - 56%;
  • м. Київ - 55,4%;
  • Київська - 52,8%;
  • Житомирська - 52,5%;
  • Вінницька - 52,4%.

Найменший показник вакцинації в таких областях:

  • Рівненська - 46,6%;
  • Львівська - 44,3%;
  • Одеська - 43,9%;
  • Івано-Франківська - 41%.
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