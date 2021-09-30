Вакцинація учителів від коронавірусу: названа область-лідер

В Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% учителів. Найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл у Полтавській області.

Про це повідомив﻿ міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників шкіл, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакцинувались – 203 тис. (31%).

Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

Полтавська область - 58,5%;

Черкаська - 56%;

м. Київ - 55,4%;

Київська - 52,8%;

Житомирська - 52,5%;

Вінницька - 52,4%.

Найменший показник вакцинації в таких областях: