Вакцинація учителів від коронавірусу: названа область-лідер
В Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% учителів. Найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл у Полтавській області.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників шкіл, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакцинувались – 203 тис. (31%).
Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):
- Полтавська область - 58,5%;
- Черкаська - 56%;
- м. Київ - 55,4%;
- Київська - 52,8%;
- Житомирська - 52,5%;
- Вінницька - 52,4%.
Найменший показник вакцинації в таких областях:
- Рівненська - 46,6%;
- Львівська - 44,3%;
- Одеська - 43,9%;
- Івано-Франківська - 41%.