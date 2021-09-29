Мер Запоріжжя заявив, що написав заяву про відставку

Мер Запоріжжя заявив, що написав заяву про відставку

Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що написав заяву про відставку. За його словами, він йде за станом здоров'я, повідомляє РБК-Украина.

"Сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови. Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", - написав він.

При цьому мер Запоріжжя додав, що не має наміру йти з політики.

Автор: Валерія Поліщук

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