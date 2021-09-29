У Польщі скаржаться, що українські заробітчани їдуть в інші країни

Відсутність українських працівників вплине на економічне зростання Польщі, - попереджає агентство з працевлаштування Personnel Service. Попит на працівників з-за східного кордону є найвищим за останні роки. Тим часом кількість працівників удвічі менша, ніж до пандемії, повідомляє Польське радіо.

На проблему Польщі звертає увагу «Bloomberg», посилаючись на повідомлення агентства Personnel Service:

«Боротьба за клієнтів в агентствах з працевлаштування переросла у боротьбу за кандидата»

Personnel Service вказує на певне розходження у статистиці. З одного боку, у першій половині 2021 року, до обліку бюро з питань праці було внесено 998 тис. трудових заяв на працевлаштування працівників з-за східного кордону. Це не лише на 63 відсотки більше, ніж торік, але також на 18 відсотків більше, ніж у 2019 році. (Майже кожна четверта компанія в Польщі має намір вербувати українців, згідно з «Барометром польського ринку праці»).

Однак, хоч кількість декларацій про працевлаштування зростає, але в реальному вираженні на польському ринку праці українців менше, ніж до пандемії.

За даними агентства Personnel Service, до спалаху COVID-19 було підраховано, що до 2 мільйонів працівників з України могли залишитися в Польщі. Деякі з них працювали нелегально. Зараз ця цифра коливається приблизно на межі 1 млн.

«Українські працівники, серед іншого, їдуть до Чехії, а останнім часом дедалі частіше до Німеччини, яка приваблює їх ставками, у кілька разів вищими, ніж у Польщі. Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 2,8 тис. злотих брутто. В Україні ставка становить 6 тис. грн., тобто приблизно 883 злотих на місяць. Це втричі менше. У Німеччині, тим часом, з 1 липня цього року мінімальна заробітна плата становить 1536 євро брутто, тобто в перерахунку 7 041 злотих», - повідомляє Personnel Service.

«Я думаю, що ми можемо говорити про тисячі українців, які формально залишаються у нашій країні, а фактично працюють за Одером, працевлаштовуючись нелегально у німецьких фермерів та підприємців. Це набагато простіше, оскільки дефіцит працівників, на який скаржиться дедалі більше роботодавців у Німеччині, змушує владу закривати очі на нелегальних іммігрантів з-за кордону. Це велика загроза для нас», - наголошує Кшиштоф Інглот з Personnel Service.

Компанія Personnel Service попереджає, що відсутність реакції польської сторони може вплинути на уповільнення економіки над Віслою.