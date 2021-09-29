Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з воднем

Незалежний оператор газосховищ "Укртрансгаз" і Оператор ГТС України підписали меморандум, який передбачає вивчення можливостей щодо розвитку ринку поновлюваних газів, в тому числі водню, біологічного та синтетичного метану, повідомляє UBR.

Оператори будуть проводити науково-дослідні роботи, вивчати ринкові можливості, погоджувати перспективні маршрути і пілотні проекти зі зберігання поновлюваних газів, а також їх суміші з природним газом.

Зокрема, компанії будуть працювати над створенням нових ланцюгів поставок, в тому числі в європейські країни, займатися оновленням енергетичної та кліматичної політик.

"Світ необоротно рухається в сторону декарбонізації. Роль поновлюваних газів, зокрема водню та біометану, поступово виходить на перший план, а готовність компаній працювати з цими енергоносіями стає питанням стратегічним", - вказав і. о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

За його словами, природний газ залишається одним з базових джерел енергії, але з часом на ринку займуть своє місце екологічні і поновлювані альтернативи.