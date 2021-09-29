Жовтневі ціни на газ для населення коливаються у постачальників від 7,97 до 31,06 грн/куб. м

Місячні ціни на газ для населення, встановлені постачальниками на жовтень, коливаються в діапазоні від 7,97 грн за 1 куб. м (ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ETG) до 31,06 грн за 1 куб. м (ТОВ "ТАС Енергія") у межах від 66,6% до 350% розміру тарифу за річними контрактами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили агентству в ETG, компанія змогла встановити найнижчу ціну газу на жовтень за рахунок раніше закупленого газу українського видобутку.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, у п'яти з 20 постачальників, які оприлюднили станом на 29 вересня ціни на газ на жовтень, місячна ціна нижче річного тарифу.

ТОВ "Стрийнафтогаз", зокрема, встановило ціну газу на жовтень у розмірі 7,99 грн за 1 тис. куб. м, що відповідає 66,6% розміру річного тарифу компанії (11,99 грн за 1 тис. куб. м).

Ціна кубометра газу у ТОВ "Галнафтогаз" на жовтень також склала 7,99 грн, або 72,7% річного тарифу (10,99 грн), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" - 7,97 грн, або 89,1% (8 , 94 грн), ТОВ "Маргаз" - 8,75 грн, або 89,7% (9,75 грн) і ТОВ "Свій" - 9,5 грн, або 95% (10 грн).

Ще у трьох компаній ціна газу в жовтні відповідає розміру річного тарифу: ТОВ "Прикарпатенерготрейд" - 8,60 грн, ТОВ "ВЕК" ПаливЕнерго "- 10,41 грн, ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія"- 13,50 грн за 1 куб. м.

Разом із тим серед постачальників виділяється група компаній із найбільш високими місячними цінами на газ, які перевищують розміри річних тарифів більш ніж у два рази. Це ТОВ "Асканія Енерджі" - 19,95 грн за 1 куб. м, що вдвічі вище річної ціни (9,95 грн), ТОВ "ТАС Енергія" - 31,06 грн, або в 2,76 раза (11,22 грн), ТОВ "Кременчук газ Трейдинг" - 28,00 грн, або в 2,8 раза (9,99 грн), ТОВ "Львівенергозбут" - 27,70 грн, або в 3,37 раза (8,20 грн) та ДП "КиївГазЕнерджі" ПАТ "Київгаз" - 30,50 грн, або в 3,5 раза вище річного тарифу (8,70 грн за 1 куб. м).

Водночас річні тарифи на газ у більшості постачальників є набагато нижче місячних цін і у жовтні будуть коливатись від 7,80 до 13,50 грн за 1 куб. м.

Найбільш низькі ціни за кубометр газу в рамках річних контрактів запропонували ТОВ "Агросинтез трейдинг" - 7,80 грн, ДП "Евода трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн, ТОВ "Черкасигаз збут" і ТОВ "Уманьгаз Збут" - по 7,89 грн, а також ТОВ "Газопостачальна компанія (ДК) "Нафтогаз України" - 7, 96 грн за 1 куб. м.

Найдорожчі цінові пропозиції у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія", ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" і ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - 13,50 грн за 1 куб. м.

Як повідомлялося, найбільший постачальник газу в особі компанії "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили в квітні єдиний тариф для населення "Твій газ річний" у розмірі 7,99 грн за 1 куб. м.

ТОВ "Газопостачальна компанія (ДК) "Нафтогаз України" і компанії з групи "Твій Газзбут" раніше відмовилися від встановлення місячних тарифів для населення через недоцільність їх укладення споживачами за цінами вище відповідно 7,96 і 7,99 грн за 1 куб. м.

Відповідно до постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), №572 від 7 квітня 2021 року постачальники не мають права підвищувати ціну газу в рамках річних контрактів до 30 квітня 2022 року.