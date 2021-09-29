Валютний ринок середи: підсумки дня
В передостанній день вересня обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку значно зросли. І покупці, і продавці поспішали завершити свої операції, не залишаючи їх на останній день місяця і кварталу.
Необхідність оплати придбаних вчора держоблігацій змусила інвесторів вийти з продажами валюти. Це дозволило частково компенсувати відсутність експортерів, яким виплатили компенсацію ПДВ, і вони пішли з ринку. У той же час значно зріс попит з боку імпортерів, які до останнього відкладали оплату контрактів, розраховуючи виграти на курсі. Але сьогодні котируванням не дали знизитися: спочатку Нацбанк вийшов з покупкою по ціні 26,54 гривень і зібрав найдешевші заявки на продаж, а потім зростання числа заявок від покупців підштовхнув котирування вгору. В результаті майже вся торгова сесія пройшла в діапазоні 26,57-26,61 гривень.
Закрили торги середи на 3 копійки на купівлі і на продажу вище, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,54 / 26,65 (купівля / продаж).
Торги середовища відкрилися дуже широко: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,55 гривень пройшла о 09:32. На 10 годину продавці, яким терміново потрібна була гривня, опустили цінник на продаж до 26,553 гривень. У цей момент на ринку з'явився Національний банк з покупкою по ціні 26,54. Регулятор досить швидко купив свої «традиційні» 5 млн доларів - і пішов. Сьогодні бажаючих купити валюту виявилося досить багато, тому котирування трохи виросли, а потім стабілізувати в діапазоні 26,57-26,61 гривень. Активна торгівля тривала до 15:00 годин, а обсяги показали істотне зростання.
Котирування закриття - 26,575 / 26,59 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 36,5 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 228,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5736 гривень.
- Офіційний курс долара на 30 вересня встановлений на позначці 26,576 гривень за долар, зростання на 0,62 копійки.
- Офіційний курс євро на 30 вересня встановлений на позначці 30,981 гривень за євро, зниження на 5,25 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася ще на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,64-26,65 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,60-26,61 гривень. При цьому ціна готівкового долара майже зрівнялася з ціною безготівкового.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1612 долара. Зростання прибутковості американських держоблігацій викликав сильне падіння всіх світових валют проти долара; євро до моменту написання статті опустився до позначки 1,1601. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,08-31,10 до 30,99-31,00 гривень.
Російський рубль протягом дня робив різкі рухи в межах 72,63-72,92 рубля за долар. Сьогодні ціна на нафту в світі після невеликої корекції знову пішла вгору; це вберегло російську валюту від істотних втрат. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,77-72,82 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві другий тиждень зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.