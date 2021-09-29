Валютний ринок середи: підсумки дня

В передостанній день вересня обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку значно зросли. І покупці, і продавці поспішали завершити свої операції, не залишаючи їх на останній день місяця і кварталу.

Необхідність оплати придбаних вчора держоблігацій змусила інвесторів вийти з продажами валюти. Це дозволило частково компенсувати відсутність експортерів, яким виплатили компенсацію ПДВ, і вони пішли з ринку. У той же час значно зріс попит з боку імпортерів, які до останнього відкладали оплату контрактів, розраховуючи виграти на курсі. Але сьогодні котируванням не дали знизитися: спочатку Нацбанк вийшов з покупкою по ціні 26,54 гривень і зібрав найдешевші заявки на продаж, а потім зростання числа заявок від покупців підштовхнув котирування вгору. В результаті майже вся торгова сесія пройшла в діапазоні 26,57-26,61 гривень.

Закрили торги середи на 3 копійки на купівлі і на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,54 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися дуже широко: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,55 гривень пройшла о 09:32. На 10 годину продавці, яким терміново потрібна була гривня, опустили цінник на продаж до 26,553 гривень. У цей момент на ринку з'явився Національний банк з покупкою по ціні 26,54. Регулятор досить швидко купив свої «традиційні» 5 млн доларів - і пішов. Сьогодні бажаючих купити валюту виявилося досить багато, тому котирування трохи виросли, а потім стабілізувати в діапазоні 26,57-26,61 гривень. Активна торгівля тривала до 15:00 годин, а обсяги показали істотне зростання.

Котирування закриття - 26,575 / 26,59 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 36,5 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 228,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5736 гривень.

Офіційний курс долара на 30 вересня встановлений на позначці 26,576 гривень за долар, зростання на 0,62 копійки.

Офіційний курс євро на 30 вересня встановлений на позначці 30,981 гривень за євро, зниження на 5,25 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася ще на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,64-26,65 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,60-26,61 гривень. При цьому ціна готівкового долара майже зрівнялася з ціною безготівкового.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1612 долара. Зростання прибутковості американських держоблігацій викликав сильне падіння всіх світових валют проти долара; євро до моменту написання статті опустився до позначки 1,1601. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,08-31,10 до 30,99-31,00 гривень.

Російський рубль протягом дня робив різкі рухи в межах 72,63-72,92 рубля за долар. Сьогодні ціна на нафту в світі після невеликої корекції знову пішла вгору; це вберегло російську валюту від істотних втрат. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,77-72,82 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві другий тиждень зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.