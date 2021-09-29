Введення "червоної" зони карантину неминуче — Радуцький
В Україні збільшується кількість нових випадків зараження коронавірусом і введення "помаранчевої" та "червоної" епідемічних зон уникнути не вдасться, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Нардеп заявив, що в Україні кампанія проти вакцинації дала свої негативні результати. Радуцький повідомив, що, незважаючи на доступність вакцин від коронавірусу і безкоштовність щеплення, багато жителів України ігнорують цю профілактичну міру, яка здатна протистояти поширенню коронавірусу в країні.
За словами нардепа, сьогодні вже виявлено за добу понад 9 тисяч хворих на коронавірус, а восени характерні спалахи різних респіраторних захворювань, в тому числі і грипу.
"Цього року введено поняття адаптивного карантину. Всю країну переводити в червону зону немає сенсу. Це (територія, що потрапила в "червону зону") можуть бути область, місто, або район за рішенням місцевої комісії. Якщо будуть перевищені показники, які визначають дані для "помаранчевої" або "червоної" зони — це вже буде на місцях. Тотально в Україні діє жовта зона попередження. На жаль, уникнути червоних зон і помаранчевих зон нам не вдасться", — сказав Радуцький.