Введення "червоної" зони карантину неминуче — Радуцький

В Україні збільшується кількість нових випадків зараження коронавірусом і введення "помаранчевої" та "червоної" епідемічних зон уникнути не вдасться, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нардеп заявив, що в Україні кампанія проти вакцинації дала свої негативні результати. Радуцький повідомив, що, незважаючи на доступність вакцин від коронавірусу і безкоштовність щеплення, багато жителів України ігнорують цю профілактичну міру, яка здатна протистояти поширенню коронавірусу в країні.

За словами нардепа, сьогодні вже виявлено за добу понад 9 тисяч хворих на коронавірус, а восени характерні спалахи різних респіраторних захворювань, в тому числі і грипу.