Геращенко очолить Офіс з питань захисту бізнесу при МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу для ефективнішої комунікації у справі захисту підприємців, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. Від Нацполіції до Офісу увійдуть - голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою", - наводить слова Монастирського прес-служба МВС.

При цьому міністр наголосив, що МВС має стати центром підтримки та захисту бізнесу, що можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту та підприємців.

"Я бачу для себе декілька напрямів, над якими ми маємо попрацювати у боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав", - сказав Монастирський на зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу.

У свою чергу перший заступник голови Нацполіціії Михайло Кузнєцов зазначив, що протягом трьох місяців буде реальний результат у боротьбі з контрафактною, нелегальною, тіньовою продукцією в сфері алкоголю, тютюну, палива та харчових продуктів.

Під час наради Монастирський та голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко також підписали Меморандум про співпрацю.

Водночас генеральний директор компанії Nemiroff Юрій Сорочинський зазначив, що для підприємців робота на домашньому ринку - пріоритет, проте бізнес стикається з проблемою надмірної кількості нормативно-правових актів, які регулюють виготовлення алкогольної продукції в країні.