В Окружному адмінсуді Києва відповіли на штраф голові ОАСК Вовку

В Окружному адміністративному суді Києва назвали незаконним штраф його голові Павлу Вовку, який був винесений Вищим антикорупційним судом, повідомляє Деловая столица.

У ОАСК відзначили, що Павло Вовк неодноразово заявляв, що відповідно до закону, він не має статусу підозрюваного в справі, на розгляд якої його викликали.

"Напевно, що у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або послуговуються якимись директивами чи меморандумами. Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування" , — підкреслили в Окружному адмінсуді.

29 вересня Вищий антикорупційний суд наклав адміністративне стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в розмірі 4540 грн.

Рішення було прийнято через постійну неявку в суд, де розглядаються два клопотання щодо Вовка: про відсторонення від посади голови і застосування запобіжного заходу у вигляді застави.