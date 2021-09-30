Катерина Реп'яхова показала нове сімейне фото з чоловіком і сином

Знамените подружжя – Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік насолоджуються батьківством. Вони виховують маленького сина Михайла. Зіркова матуся замилувала новим сімейним фото, повідомляє 24 Канал.

Катерина Реп'яхова народила сина в червні цього року. Вона поєднує материнство з розвитком блогу в інстаграмі, де показує свої будні, розповідає про догляд за сином.

Катерина опублікувала у своєму блозі чорно-білу фотографію. На ній вона зображена разом із коханим і первістком. Віктор тримав маленького Михасика на руках і хлопчик ніжно обіймає його. Видно, що на обличчі дівчини сяє усмішка. Вона обіймає найдорожчих чоловіків у своєму житті.