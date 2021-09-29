Диму без вогню не буває: Клімкін про можливе скасування безвізу з ЄС

Україну не позбавлять безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, так як в ході отримання безвізу були прописані чіткі процедури на той випадок, якщо загроза стане реальною. Про це написав екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Украина 24.

Але, за його словами, в Європейському Союзі почалися дискусії з приводу України через низку причин.

"Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось - більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права. Зараз це не критично, але "боком" може вийти. Тому панікувати і "хайпувати" точно не варто, тільки емоції підігріваємо, а це грає на руку Кремлю. Турбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Нехай обійдуться без подарунків" , - написав колишній чиновник.

Зазначимо,що інформацію про можливе скасування безвізу для ряду країн опублікувало видання "Радіо Свобода". За інформацією видання, це питання підняли Німеччина, Франція та Італія.

Там вважають, що громадяни України, Грузії, Молдови, Албанії та Сербії користуються безвізом для незаконного проживання на території Європейського Союзу і подають необґрунтовані клопотання про притулок.

При цьому Павло Клімкін відзначає, що такі розмови дійсно ведуться, але серед країн ЄС немає єдиної думки в цьому питанні.