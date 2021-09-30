Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація, оскільки серед них уже більш ніж 80% щеплених, повідомляє РБК-Україна.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? В цьому випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги" , - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

Автор: Уляна Безпалько