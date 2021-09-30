Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися

Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація, оскільки серед них уже більш ніж 80% щеплених, повідомляє РБК-Україна.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? В цьому випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

Автор: Уляна Безпалько

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics