Під Житомиром за $ 550 000 продають замок Терещенко

На інтернет-порталах з продажу нерухомості з'явилися оголошення про продаж замку Терещенко в селі Дениші Житомирського району, повідомляє Журнал Житомира.

На одному з сайтів повідомляється, що маєток продається разом із земельною ділянкою загальною площею 3,8 га.

"1 га під будівлею у власності, 2,8 га - в оренді на 49 років. Власник - приватна особа. Можна створити садибу, або віп готельний комплекс", - йдеться в оголошенні.

Вартість маєтку 550 000 доларів. Продає об'єкт чоловік на ім'я Руслан.

На кадастровій карті України відсутня інформація про тип власності ділянки під замком. Земельна ділянка поруч - у власності держави, з цільовим призначенням: інша комерційна діяльність.