В Україні є два регіони, де всі школи працюють у очному форматі

В Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації від коронавірусу. Це Київ та Сумська область, повідомляє РБК-Украина.

Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра, станом на середу, 29 вересня, найменше шкіл, які працюють в дистанційному режим, у Донецькій (10) та Харківській (11) областях. Шкарлет додав, що кожного дня статистика змінюється і кількість шкіл, що працюють дистанційно, - скорочується.

"Якщо ще в понеділок у нас було 4669 шкіл, які не працювали і працювали дистанційно, то вже у вівторок таких було 3300, а сьогодні їх вже 2505. Це школи, які не працюють, тому що немає 80-відсоткової вакцинації персоналу" , - зазначив він.

Автор: Дмитро Левицький