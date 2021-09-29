Ляшко повідомив, чи будуть вакцинувати дітей

Міністерство охорони здоров'я не прийняло рішення про проведення вакцинації від COVID-19 дітей старше від 12 років в національному масштабі, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"МОЗ розглядав таку можливість, але ми не прийняли рішення в національному масштабі. Щодо людей до 18 років ми не забороняємо їх вакцинувати, їх можна вакцинувати, але ми не робимо це масовою кампанією" , - сказав він журналістам в середу.

Ляшко підкреслив, що пріоритет вакцинальної кампанії "це захист українців і запобігання важкого перебігу, під найбільшим ризиком люди старшого віку".

Ляшко уточнив, що 80% усіх летальних випадків від COVID-19 були у людей старше 60 років, при цьому 98% померлих від COVID-19 були вакциновані.

При цьому Ляшко зазначив, що вакцинувати дітей старше 12 років можна тільки тієї вакциною, інструкція до якої дозволяє таку вакцинацію.