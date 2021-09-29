На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

Квитки на змагання зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні зможуть купити лише мешканці материкового Китаю, повідомляє Украинская правда.

"Квитки будуть продаватися виключно глядачам, які проживають на материковій частині Китаю, які відповідають вимогам заходів щодо боротьби з COVID-19", - заявляє Міжнародний олімпійський комітет.

Також наголошується, що ці вимоги для глядачів із Китаю та деталі оформлення квитків ще розробляються.

Також у МОК зазначають, що всі невакциновані спортсмени мають пройти 21-денну ізоляцію після прибуття до Пекіна перед олімпіадою.

XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть у 2022 році в Пекіні. Церемонія відкриття запланована на 4 лютого, закриття – на 20.