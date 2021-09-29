Кабмін ввечері провів засідання щодо тарифів, - глава Мінфіну

Близько 20:30 Кабінет міністрів провів позачергове засідання уряду. Конкретні рішення будуть відомі згодом, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко під час ефіру "Україна 24".

За словами Марченка, під час позачергового засідання уряду, міністри порушили питання газу, опалювального сезону й тарифів на комунальні послуги.

"Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду" , - заявив Марченко.

Усі подробиці ухвалених рішень обіцяють розкрити згодом.

"Дочекайтеся офіційних публікацій" , - додав міністр фінансів.

Раніше в Кабміні заявили, що суми в платіжках не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів на газ.

Автор: Сергій Пишкін