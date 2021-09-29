У Франції заявили про необхідність перегляду відносин із Великобританією

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про необхідність перегляду відносин Парижа та Лондона після укладання угоди AUKUS щодо підводних човнів, повідомляє Лента.Ру.

Глава французького МЗС зазначив, що Великобританія порушила свої зобов'язання, у тому числі за угодою про торгівлю та співпрацю.

Крім цього, Ле Дріан заявив, що криза, яка спостерігається у відносинах Парижа з Вашингтоном, є досить серйозною.

"Вона не закінчилася тільки тому, що діалог відновився. Вона буде продовжуватися, і щоб із неї вийти, потрібні будуть серйозні дії, а не слова" , - наголосив дипломат.

16 вересня США, Британія та Австралія уклали угоду про оборонне партнерство. Альянс отримав назву AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США). Через це Канберра розірвала контракт із французькою компанією Naval Group, яка передбачала виробництво 12 ударних підводних човнів на суму близько 66 мільярдів доларів. Париж назвав «ударом у спину» дії Канберри та вперше в історії відкликав свого посла з країни.