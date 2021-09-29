У Конго вісьмох жінок спалили живцем: звинуватили у чаклунстві

У Демократичній Республіці Конго вісім жінок спалили живцем через звинувачення в чаклунстві, повідомляє Depo.ua.

Місцеві жителі провели "полювання на відьом", а лідери громад ретельно приховують причетних до жорстоких вбивств.

За даними правозахисників, у період з червня по вересень 2021 року в країні 300 жінок звинуватили у чаклунстві.

Зазначається, що винних знаходять за допомогою баджаказі – самопроголошених проповідників, які стверджують, що вміють виявляти відьом. У переважній більшості баджаказі також є жінками. За їх наведенням місцеві жителі затримали та спалили живцем вісьмох жінок.

Правозахисники стверджують, що влада ДР Конго відмовляється вживати заходів щодо припинення "полювання на відьом".

За словами професора соціології Боско Мучуківа, поліція та вся система правосуддя не захищають жінок і не виконують своєї роботи. Він зазначає, що знайти та покарати винних у вбивстві невинних жінок неможливо.