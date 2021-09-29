У Польщі виявили арсенал боєприпасів у квартирі: довелося евакуювати цілий район

В польському Кракові виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни в одній з квартир 11-поверхівки. Через це довелося евакуювати цілий квартал, повідомляє РБК-Украина.

У поліції повідомили, що орендар квартири поступив в лікарню з серйозними пораненнями, які, очевидно, були викликані вибухом. Це змусило поліцейських перевірити квартиру, де проживав потерпілий.

"У квартирі, розташованій в 11-поверховому багатоквартирному будинку, в значній кількості були виявлені небезпечні останки часів Другої світової війни. Піротехніки міліції вирішили, що ці матеріали настільки небезпечні, що довелося евакуювати весь квартал" , - йдеться в повідомленні.

Зараз в цей район з'їжджаються поліцейські сапери, аби вирішити, що їм робити з небезпечною знахідкою.

Автор: Наталья Скороход