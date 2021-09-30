30 вересня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній День моря, Міжнародний день перекладача, День кей-поперів, Міжнародний день права на богохульство, всесвітня акція "Час для йоги", Міжнародний день подкастів, повідомляє УНИАН.

В Україні - День усиновлення, День бібліотек, в США - День жувальної гумки, День найчистішої оливкової олії, День гарячого сидру з прянощами, День любові до людей, в Канаді - День помаранчевої футболки, День одужання, в Польщі - День хлопчика, у Вірменії - День святого Григорія Просвітителя, в Ботсвані - День Незалежності, в Туркменістані - День працівників органів національної безпеки, в Казахстані - День працівників органів юстиції, в Мексиці - День Хосе Морелоса.

Пам'ятні дати 30 вересня, річниці та події

У 1139 році стався землетрус в Гянджі (нині територія Азербайджану), загинули 230 тисяч осіб.

У 1630 році був винесений вирок першому злочинцеві в США - Джону Біллінгтону. Він був повішений за вбивство.

У 1846 році в Чарльстоні (США, штат Массачусетс) доктором Вільямом Мортоном вперше був вирваний зуб з використанням анестезії - діетилового ефіру.

У 1882 році в американському містечку Епплтон (штат Вісконсін) на річці Фокс запрацювала перша в світі гідроелектростанція, що передає електрику безлічі споживачів (за системою Едісона). Динамо-машина, що приводиться в рух водяним колесом, виробляла 12,5 кВт. Побудована власником паперової фабрики Роджерсом, вона могла висвітлювати його будинок, фабрику і сусідні будівлі.

У 1901 році у Франції була введена обов'язкова реєстрація автомобілів, які можуть досягати швидкості понад 36 км/год.

У 1902 році був запатентований штучний шовк - віскоза.

У 1906 році в Парижі було дано старт першим міжнародним змаганням на повітряних кулях, наповнених гарячим повітрям. Наступного дня переможцем став лейтенант американської армії Френк Лам, що приземлився в англійському містечку Вітбі (графство Йоркшир).

У 1954 році, пройшовши всі випробування, в стрій вступила перша атомна підводний човен "Наутілус" (США).

У 1994 році Верховний суд Канади постановив, що чоловік, звинувачений у сексуальному домаганні, може використовувати в якості пом'якшувальної обставини факт свого сп'яніння.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 вересня вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові, а також їх матері Софії. У народі день назвали Вселенські Бабині іменини. З ним чоловіки вітали всіх жінок.

Традиційно іменини святкували три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти - віру, надію і любов. У молитві до Софії в цей день треба просити здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини і позбавлення від жіночих захворювань.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Прикмети на 30 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

з ранку похмуро - погода найближчими днями буде хорошою;

сухо - зима настане нескоро;

журавлі відлітають в теплі краї - на Покрову чекайте морозів.

Іменини 30 Вересня

Іменини у Віри, Надії, Любові, Олександри, Іллі, Мирона, Дмитра, Ірини, Ніла, Зенона, Павла та Івана.