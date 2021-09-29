У Броварах на чверть збільшили тарифи на тепло

У Броварах на Київщині з 29 вересня запропоновано збільшити тарифи на тепло на 23% у порівнянні з минулим роком, повідомляє Дзеркало тижня.

Тарифи опублікував на своїй сторінці у Facebook мер міста Ігор Сапожко. За його словами, економічно обґрунтований тариф у новому опалювальному сезоні становитиме 2256,23 грн за одну Гкал.

У затвердженому проєкті рішення наведено всі тарифи, які будуть підняті. Тарифи на потреби населення відтепер дорівнюють: 2 256,23 грн за Гкал теплової енергії та 125,88 грн за м3 гарячої води. Для бюджетних установ: 3 925,91 грн за Гкал теплової енергії та 195,38 грн за м3 гарячої води. Інші користувачі платитимуть по 3 962,16 грн за Гкал тепла та по 202,79 грн за м3 гарячої води. У релігійних організацій тариф становить 3834,89 грн за Гкал теплової енергії.

У разі ухвалення міськрадою рішення про виділення бюджету на компенсацію різниці в тарифах, населення платитиме 2042.42 гривень за постачання тепла, та 113,76 грн за постачання гарячої води. За словами міського голови, таке зростання тарифів "мінімально позначиться на сімейних бюджетах броварчан". Для решти споживачів інформація про компенсацію відсутня.

У порівнянні з минулим роком броварчани заплатять за опалення на 432,64 грн або на 394,13 грн більше (з урахуванням чи без урахування ЦТП відповідно), ніж минулого року. Вартість ж постачання гарячої води зросла на 24,3 грн або на 22,41 грн (з урахуванням або без урахування ЦТП відповідно).