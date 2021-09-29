Уряд розширив перелік офшорних зон

Кабінет міністрів України вніс зміни в додаток до розпорядження від 23 лютого 2021 року щодо офшорних зон, додавши до списку острів в Карибському морі - Сінт-Мартен. Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 29 вересня, повідомляє Дзеркало тижня.

Відзначається, що автори документа вважають, що розширення списку дозволить «підвищити ефективність державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Також в документі повідомляється, що Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) визначила перелік юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів прозорості оподаткування. До цього переліку віднесено Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.