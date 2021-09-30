Маск поскаржився на упередженість з боку Байдена

В інтерв'ю на конференції СodeCon, присвяченій комп'ютерним технологіям, підприємець Ілон Маск заявив, що президент США Джо Байден і його адміністрація упереджено ставляться до його компанії Tesla, повідомляє Лента.Ру.

Маск згадав нещодавній захід Білого дому, присвячений індустрії електрокарів, і поскаржився, що влада не запросила на зустріч представників його автоконцерну.

«Він [Байден] жодного разу не згадав Tesla і похвалив GM і Ford за те, що вони очолили недавню електромобільну революцію [...] Це виглядає трохи упереджено, чи не так?», - сказав бізнесмен в розмові з журналісткою Карой Свішер.

«Це не сама доброзичлива адміністрація. Наскільки я можу судити, вона контролюється профспілками» , - додав він.

Свішер також поцікавилася думкою Маска щодо нещодавнього розслідування видання ProPublica, де були названі найбагатші підприємці США, які нібито уникають сплати податків. Аналіз даних Податкової служби США, що опинилися в розпорядженні ЗМІ, показав, що з 2014-го до 2018 року реальна ставка прибуткового податку Маска з урахуванням всіх відрахувань і пільг склала 3,27 відсотка. Бізнесмен не порушував податкового законодавства, але послаблення при сплаті зборів, ймовірно, були надані йому без належних підстав, йдеться в статті.

"Податкові рахунки Маска абсолютно не відповідають стану, які він має у своєму розпорядженні" , - пише ProPublica.

Глава Tesla назвав висновки видання помилковими і заявив, що його гранична ставка податку в цей період становила 53 відсотки. Маск визнав, що був рік, коли він заплатив «практично нульовий» прибутковий податок (2018 рік, згідно з даними видання). За словами підприємця, збір був такий низький через те, що він «переплатив» податки роком раніше.