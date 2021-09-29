У Харкові померла від COVID-19 породілля з повним ураженням легень
У Харкові від COVID-19 померла породілля, в якої було 100-відсоткове ураження легенів, за її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні, повідомляє Укрінформ.
«У департаменті факт смерті породіллі підтвердили», - зазначили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласний департамент охорони здоров’я.
Раніше на лікування породіллі небайдужі перераховували кошти. Харківська волонтерка Наталія Попова, яка допомагає хворим на COVID-19, у своєму Фейсбуці з посиланням на матір померлої повідомила, що в породіллі не витримало серце.
«Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто протягом довгого часу підтримував родину. На превеликий жаль серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка», - написала Попова.