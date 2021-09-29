У Кабміні прокоментували чутки про скасування безвізу

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина назвала в ефірі телеканалу "Україна 24" інсинуаціями інформацію про, так би мовити, можливе скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

"Сьогоднішні новини свідчать ні про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС" (відбудеться 12 жовтня - ред.). Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії та визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , - повідомила Стефанишина.

Віцепрем'єр зазначила, що у статистиці цього звіту йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йдеться у звіті. Як підкреслила Стефанишина, вона розцінює ці публічні випади "як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС"