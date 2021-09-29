Alibaba вирішила більше не допомагати майнерам

На сайті китайського техногіганта Alibaba з'явилася інформація, що з 8 жовтня її платформи електронної комерції заборонять продаж обладнання для майнінгу криптовалюти. Крім того, на сайті більше не будуть доступні програмне забезпечення та навчальні матеріали, що допомагають здобувачам у виробництві цифрових грошей, повідомляє Лента.Ру.

На сайті вказали, що заборона пошириться на всі пристрої і навчальні посібники, пов'язані з майнінгом Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin та інших криптовалют. Своє рішення Alibaba пояснила рішенням Китаю заборонити цифрові гроші на території країни, оскільки криптовалюта провокує «фінансові ризики» в економіці держави.

Alibaba пообіцяла, що буде відстежувати законодавчі зміни, що стосуються крипторинку, в кожній країні і відповідним чином коригувати «політику контролю» на своїх платформах.

Компанія також попередила, що за навмисне ухилення від правил, спотворення інформації про продукт і розміщення товарів в неналежних категоріях продавці будуть покарані штрафами або видаленням їх товарів з сайту. Alibaba також пригрозила порушникам списанням балів, обмеженням використання функцій сайту і закриттям облікових записів.