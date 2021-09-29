Кім Чен Ин заявив про відновлення урядового зв'язку з Сеулом

Голова Державного комітету Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив про готовність відновити канали зв'язку з Південною Кореєю, повідомляє Лента.Ру.

Як пише південнокорейська газета Ренхап, з відповідною заявою лідер КНДР виступив на п'ятій сесії Верховних народних зборів 14-го скликання.

Уточнюється, що відновлення роботи прямої лінії зв'язку між Сеулом і Пхеньяном може статися на початку жовтня 2021 року. За словами Кім Чен Ина, дане рішення спрямоване на поліпшення поточних відносин двох країн і побудова миру на Корейському півострові.

Згідно з відомостями агентства, ці дії будуть спрямовані на поліпшення відносин і побудови миру на Корейському півострові.

Влітку 2020 року Північна Корея заблокувала всі лінії зв'язку з Південною. Тоді відносини між двома країнами загострилися через відправки антіпхеньянскімі активістами в Південній Кореї пропагандистських листівок і матеріалів на територію Півночі. 16 червня 2020 року Північна Корея підірвала координаційне бюро у промисловому комплексі Кесон. З тих пір відносини залишалися напруженими.