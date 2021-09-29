Литва і Латвія почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю

Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю з укладання колючого дроту біля Друскінікая. Вільнюс планує завершити зведення загородження у 2022 році, а Рига - у 2024-му, повідомляє Deutsche Welle.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни. Як заявив в середу, 29 вересня, уряд у Вільнюсі, будівельна компанія Tetas почала укладання колючого дроту в районі курортного міста Друскінінкай, недалеко від стику кордонів трьох країн - Литви, Польщі та Білорусі.

На інших ділянках поки ведуться підготовчі роботи. До кінця року передбачається звести паркан висотою близько чотирьох метрів, на якому буде укріплений колючий дріт. Будівництво планується завершити у 2022 році, його вартість складе до 152 мільйонів євро.

У сусідній Латвії також тривають роботи з будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю. Для початку в терміновому порядку протягом понад 37 кілометрів на різних ділянках кордону буде покладений колючий дріт.

﻿29 вересня міністерство внутрішніх справ в Ризі уклало з місцевою компанією Aimasa контракт на поставку колючого дроту і встановлення паркану - він повинен бути зведений не пізніше 2024 року.