На Гібралтарі знайшли гробницю неандертальців

Вчені виявили в горах Гібралтару печеру, яка була закрита щонайменше 40 тисяч років. Знахідка може пролити світло на культуру та звичаї неандертальців, повідомляє Обозреватель.

У 2012 році вчені почали досліджувати печеру Авангард, що була частиною комплексу печер Горхем, щоб визначити її розміри і з'ясувати, чи є в ній проходи і камери, засипані піском. Наприкінці минулого місяця вони знайшли "таємну кімнату" висотою 13 метрів, пише The Guardian.

"Це справжня кімната. У певному сенсі це майже як відкриття гробниці Тутанхамона (фараон Стародавнього Єгипту. – Ред.). Ви потрапляєте в простір, в якому ніхто не бував уже 40 тисяч років. Це дійсно вражально" , – розповів директор Національного музею Гібралтару, професор Клайв Фінлейсон.

Печера, де знайшли сліди неандертальців. Джерело: The Guardian

У печері було знайдено кістки рисі, хребці плямистої гієни і велику кістку крила грифона-стерв'ятника.

"Щось давним-давно їх туди затягнуло. Ми також знайшли шість або сім прикладів подряпин від кігтів на стінах печери. Зазвичай такі сліди кігтів асоціюються з ведмедями – і у нас є останки ведмедів у печері, але мені вони здаються трохи маленькими" , – говорив учений.

Дослідники додали, що в печері знайшли останки собаки. А оскільки печера розташована на висоті 20 метрів над рівнем моря, скам'янілості не могли там так просто опинитися. Крім кісток тварин археологи знайшли кам'яні знаряддя і осередки вогню, навколо яких могли збиратися стародавні люди.

Печери на Гібралтарі. Джерело: The Guardian

Вчені планують подальші дослідження та розкопки. Дослідники вважають, що нова територія може дати цінні відомості про існування й товариство прибережних середземноморських неандертальців.