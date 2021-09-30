Суд відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства

Суд Лос-Анджелеса прийняв рішення позбавити батька американської співачки Брітні Спірс опікунського статусу над нею, повідомляє УНИАН.

За інформацією CNN батько співачки Джеймі Спірс не зможе розпоряджатися грошима своєї доньки, а його місце посяде обрана самою Брітні людина.

Як інформує Variety, бухгалтер Джон Зейбел був призначений тимчасовим хранителем її статків, які оцінюються в майже 50 мільйонів доларів.

Вердикт суду в Лос-Анджелесі може стати проміжним етапом на шляху до повної незалежності співачки.

Адвокат Брітні Спірс звернувся до суду з проханням повністю скасувати опікунський статус співачки. Засідання з цього питання може відбутися протягом 45 днів після ухвалення рішення щодо Джеймі Спірса, тобто в жовтні-листопаді.