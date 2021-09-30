Євробаскет-2025 в Україні: Зеленський зустрівся з президентом ФІБА

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургайем Демірелем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Основною темою переговорів стало подання заявки на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні, йдеться в пресслужбі президента.

"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет - це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об'єднують націю" , - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що для того, щоб діти хотіли займатися спортом, їм насамперед потрібні спортивна інфраструктура і приклади перемог українських чемпіонів.

Зеленський запевнив президента ФІБА, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема по будівництву спортивних арен.