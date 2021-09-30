Кім Чен Ин відмовився від діалогу з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкинув пропозицію про діалог від США, назвавши його прикриттям ворожості. Про це стало відомо південнокорейському агентству «Ренхап», повідомляє Лента.Ру.

Зокрема, Кім Чен Ин заявив, що дії Сполучених Штатів «не більше ніж фасад, що дозволяє обдурити міжнародне співтовариство і прикрити свої ворожі дії». На його думку, ставлення американської сторони до КНДР зовсім не змінилося.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер повідомив про готовність відновити канали зв'язку з Південною Кореєю. Уточнюється, що відновлення роботи прямої лінії зв'язку між Сеулом і Пхеньяном може статися на початку жовтня 2021 року.