Кабмін підтримав космічну програму: деталі законопроєкту

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки, яка передбачає реалізацію низки завдань, повідомляє Факти.ICTV.

Програму підготувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Державним космічним агентством України.

Оптимальним варіантом для реалізації програми в уряді визначили модель, при якій держава візьметься за власні потужності в космічній галузі, залучаючи приватні компанії та міжнародні інвестиції.

У програмі визначено шість ключових завдань, однією з яких є здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони України. Йдеться про досягнення силами нацбезпеки (зокрема Збройними силами України) можливостей ефективно використовувати космічні технології.

Також серед завдань - створити космічні системи спостереження Землі; розробляти ракетно-космічну техніку; проводити наукові дослідження в космічній сфері; впроваджувати космічні технології на ринку послуг; забезпечити правову, наукову та інформаційну підтримку програми.

Програма передбачає:

створення космічної системи спостереження Землі;

створення групи космічних апаратів;

забезпечення використання інформаційних сервісів європейської навігаційної супутникової системи EGNOS/Galileo на території України;

створення космічних ракетних комплексів та їх окремих складових (зокрема, ракет-носіїв легкого і середнього класу для морського, наземного і повітряного стартів);

створення космічних систем моніторингу навколоземного простору;

розробку Місячного модуля тощо.

Профінансувати програму планують як за кошти державного бюджету, так і залучити інші джерела, не заборонені законом. За оцінками Кабміну, для реалізації космічної програми в 2021-2025 роках необхідно 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн хочуть виділити з держбюджету.

Тепер законопроєкт має розглянути та прийняти Верховна Рада України.