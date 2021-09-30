Стартував конкурс у Наглядову раду "Укрзалізниці"

Конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" триватиме до 29 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як передає Міністерство економіки , претенденти повинні мати профільну вищу освіту і не менше 10 років відпрацювати на керівних посадах, в тому числі - 5 років в якості топ-менеджерів.

Також вони повинні володіти українською або англійською мовою, відповідати вимогам незалежності і не мати зв'язків з особами, які перебувають під санкціями. Ті, хто протягом останніх п'яти років входив до правління "Укрзалізниці" або в останні три роки був її співробітником або аудитором, брати участь в конкурсі не може.

Одна з вимог - готовність виконувати обов'язки члена наглядової ради більше 30 робочих днів на рік. Документи приймають до 16:45 29 жовтня 2021 року.