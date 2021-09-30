Гумконвой ООН пройшов на територію "ЛНР"
29 вересня через КПВВ "Щастя" на тимчасово окупованій території Луганської області пройшли 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вантажівками везли будівельні матеріали та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 200 тонн", - йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.
Відзначається, що це вже 21 гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян з цього дорожнього коридору досі заблокований з боку окупантів.