Гумконвой ООН пройшов на територію "ЛНР"

29 вересня через КПВВ "Щастя" на тимчасово окупованій території Луганської області пройшли 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вантажівками везли будівельні матеріали та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 200 тонн" , - йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ﻿.

Відзначається, що це вже 21 гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян з цього дорожнього коридору досі заблокований з боку окупантів.