У Києві вшанували пам'ять убитого в Мінську Зельцера

У Києві відбулася акція пам'яті 32-річного білоруського айтішника Андрія Зельцера, убитого у вівторок під час рейду силовиків в Мінську, повідомляє Лівий берег.

Акція почалася о 19 годині в середу біля посольства Білорусі в Києві на вул. М. Коцюбинського. У ній взяли участь кілька десятків білорусів.

Учасники акції запалили лампадки, вони тримали фото вбитого і червоно-біло-червоні прапори, також вони скандували гасла проти Олександра Лукашенко.